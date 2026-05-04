Рождаемость в Нижегородской области за год сократилась на 1,4%: в 2025 году в регионе родились 21 688 детей — на 13,3% меньше, чем в 2021 году. Демографические данные впервые с начала 2025 года опубликованы в докладе минсоцполитики, которое констатировало стойкую тенденцию снижения количества родов, новорожденных и показателя рождаемости на фоне общего сокращения численности населения. Одновременно снизились число абортов и младенческая смертность, власти активизировали профилактику прерываний беременности и поддержку семей с детьми. Кроме господдержки нижегородцам необходимы стабильный заработок и доступное жилье, напомнили эксперты.

Снижение рождаемости в Нижегородской области по итогам 2025 года назвали стойкой тенденцией

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году рождаемость в Нижегородской области сократилась в годовом выражении на 1,4%. Из официально опубликованного доклада министерства социальной политики следует, что за год в регионе родились почти 21,7 детей. В сравнении с 2021 годом число новорожденных сократилось на 13,3%, с 2023 годом — на 5,9%, говорится в докладе министерства, которое ссылается на официальные данные Нижегородстата.

«Продолжается стойкая тенденция снижения количества родов и новорожденных в Нижегородской области. Отмечается стойкая тенденция и к снижению показателя рождаемости»,— сказано в докладе.

При этом показатель рождаемости в 2025 году остался прежним: 7,2 на тысячу человек. В 2023 году он составлял 7,5, а в 2021 году — 8,3.

О росте рождаемости во второй половине 2025 года нижегородские власти сообщили в январе текущего года. Как писал „Ъ“, суммарный коэффициент рождаемости — среднее число родившихся на одну женщину за всю ее жизнь — вырос с 1,275 до 1,307. Губернатор Глеб Никитин тогда подсчитал, что число абортов по желанию нижегородок в государственных и муниципальных учреждениях составило «чуть более полутора тысяч случаев». Это на треть меньше, чем в 2024 году и почти в пять раз меньше, чем 10 лет назад. При этом областные власти активно выступают против того, чтобы частным медицинским клиникам было разрешено проводить операции по прерыванию беременности.

К началу апреля в Нижегородской области из 55 частных клиник с лицензией на аборты остались девять. По данным минсоцполитики, количество медицинских абортов в 2025 году резко сократилось: в 2024 году их было на 5% меньше, чем годом ранее.

Причинами прерывания беременности 42% опрошенных врачами и чиновниками нижегородок назвали психологические проблемы: усталость от материнства и неготовность к рождению детей. Еще 22% респонденток объяснили свой выбор неудовлетворительными отношениями и семейным кризисом. На проблемы со здоровьем сослались 16% пациенток и столько же пожаловались на сложное финансовое положение и неудовлетворительные жилищные условия. Необходимость воспитывать ребенка-инвалида или ребенка с генетическими заболеваниями стала причиной репродуктивных решений в 4% случаев.

От абортов в 2025 году удалось отговорить 487 пациенток из более чем 2,2 тыс. обратившихся за направлением на прерывание беременности.

Все они получили консультации в центре медико-социальной поддержки беременных или в кабинетах медико-социальной помощи. Одновременно снизились показатели младенческой и материнской смертности: из 21 688 детей умерли 64 ребенка в возрасте до года (показатель составил 2,9 против 3,5 в 2024 году) и единственная роженица (показатель остается на этом уровне последние три года).

«В абсолютных цифрах за 2025 год в Нижегородской области умерло на 14 детей меньше (14 сохраненных жизней), несмотря на постоянное, критическое снижение показателя рождаемости и уменьшение числа новорожденных детей»,— отмечается в докладе.

Демографическую ситуацию в регионе должны стимулировать индексация материнского капитала, а также областная программа поддержки семей с детьми «Основа» с «родительской зарплатой»,— напомнила председатель региональной Ассоциации многодетных семей Татьяна Мальцева.

«Однако сейчас у людей нет необходимой стабильности. В первую очередь родители должны быть обеспечены постоянной работой, иметь стабильный заработок и жилье. Хорошо, когда за ребенком могут присмотреть бабушки и дедушки, а ипотека волнует и затрагивает многих»,— отметила госпожа Мальцева. Она добавила, что многодетные семьи необходимо обеспечивать жильем большой площади по договорам социального найма. Это в перспективе должно повысить рождаемость в таких семьях и стимулировать их со временем приобретать жилье детям.

В сегодняшних экономических условиях предприниматели ожидают роста банкротств и сокращения числа предприятий и сотрудников.

Как писал «Ъ-Приволжье», ряд крупных организаций уже перевели работников в режим неполной занятости и анонсировали расторжение трудовых договоров. В правительстве отметили, что возможности областного бюджета по господдержке экономики находятся «на пределе», а граждане стали больше экономить в условиях роста и жесткой денежно-кредитной политики.

Владимир Зубарев