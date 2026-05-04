В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории Республики Тыва вводится режим ЧС регионального значения в связи с лесными пожарами. «Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов»,— сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

По данным властей республики, с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 35 возгораний в лесах. В 29 случаях причинами пожаров стала «человеческая неосторожность», уточнил господин Ховалыг.

На период действия режима ЧС в Туве вводится полный запрет на посещение лесов. По данным МЧС региона, по состоянию на 4 мая в республике спасатели устраняют девять лесных пожаров на общей площади 1,3 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. 5 мая местами в регионе ожидается усиления ветра до 20 м/с, возможны грозы.

Александра Стрелкова