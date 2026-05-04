Каждый седьмой россиянин против брака близкого с человеком иной национальности

Аналитический центр ВЦИОМ представил 4 мая исследование, в котором подсчитал индекс национальной терпимости россиян. Данный показатель учитывает частоту взаимодействия с представителями других национальностей, отношение и потенциальную готовность с ними породниться. Общий индекс для всей страны, по оценкам ВЦИОМа, составляет 60 пунктов из 100 возможных, при этом наивысшее значение зафиксировано в Северо-Кавказском (79 пунктов), Уральском (69) и Приволжском (66) федеральных округах, наименьшее — в Дальневосточном и Центральном федеральном округах (52 пункта в обоих).

Согласно опросу ВЦИОМа, 17% россиян относятся к людям другой этнической группы «с опаской и настороженностью». При этом друзей другой национальности имеют 76% респондентов. Более половины респондентов скорее готовы поддержать брак своего родственника с представителем другой культуры, каждый седьмой выступает против такого союза.

Почти ежедневно контактируют с людьми другой национальности 57% респондентов, причем охотнее других на контакт идет молодежь. Эксперты ВЦИОМа объясняют это «спецификой социального окружения на этапе получения образования и старта карьеры». Межнациональные границы размывает интернет-среда, которая формирует «единое коммуникационное пространство», где этническое происхождение человека отходит на второй план, отмечают социологи. Представители старших поколений «в целом разделяют» отношение молодежи к представителям других национальностей, однако среди них почти в четыре раза больше противников смешанных браков.

Полина Мотызлевская