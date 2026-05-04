Предполагаемая наследница Lamborghini получила шанс доказать свои претензии в суде

Женщина, утверждающая, что она дочь миллиардера и владельца люксового бренда Lamborghini Тонино Ламборгини, получила больше шансов доказать отцовство в затянувшемся юридическом споре. Об этом пишет The Times.

Верховный кассационный суд Италии постановил, что 37-летняя Флавия Борзоне не является биологическим ребенком человека, считающегося ее отцом. Теперь она официально сможет потребовать от господина Ламборгини проведения ДНК-теста на отцовство, которое тот отрицает.

78-летний миллиардер — сын основателя Automobili Lamborghini Ферруччо Ламборгини. Компания перестала быть семейным бизнесом в 1972 году. В 1981 году Тонино Ламборгини основал собственную компанию, производящую товары класса люкс.

С 2025 года госпожа Борзоне, косметолог, пытается доказать в суде, что является дочерью Тонино Ламборгини. Основным аргументом являются результаты ДНК-теста, который она сделала, тайно собрав образцы с соломинки, которой пользовалась дочь господина Ламборгини, поп-звезда и известная телеведущая Элеттра Ламборгини. Лабораторные анализы подтвердили, что они сестры.

Если родство с Тонино Ламборгини, считающегося одним из самых богатых людей Италии, удастся доказать в суде, она разделит наследство с пятью другими его детьми.

Екатерина Наумова