Депутат Госдумы Владимир Гутенев выдвинулся на праймериз от Ростовской области
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев намерен выдвигаться на выборы от Ростовской области. До этого депутат три созыва подряд избирался по спискам от Самарской области.
Информация об участии Владимира Гутенева в праймериз появилась на официальном портале предварительного голосования «Единой России».
Политик учился в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте по специальности «экономика и организация водного хозяйства», который окончил в 1990 году.