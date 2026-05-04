Нижегородские власти подготовили льготы для строительства АЗС

Минимущества Нижегородской области подготовило поправки к региональному закону о регулировании земельных отношений, которые позволят инвесторам получать земельные участки без торгов для строительства автозаправочных станций. Проект документа опубликован для общественных обсуждений.

Министерство предложило использовать механизм перечня масштабных инвестиционных проектов, который позволяет пользоваться преференцией. Чтобы получить льготу, инвестор должен будет построить на АЗС не менее двух электрозарядных станций для электромобилей, оборудовать заправку клиентской зоной с территорией для отдыха, общепитом, интернетом и необходимыми сервисами.

При этом инвесторов выберут из числа организаций, которые более двух лет являлись арендаторами или владельцами шести и более действующих АЗС. Условиями для получения льгот также станут создание новых рабочих мест, строительство заправок в течение двух лет после подписания договора аренды земельного участка и увеличение налоговых отчислений в бюджет.

После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект закона внесут в заксобрание Нижегородской области.

