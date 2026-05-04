Суд вынес приговор жителю Ставрополья по делу об участии в террористической организации

В Ставропольском крае суд признал виновным местного жителя в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ЮОВС.

Следствие установило, что в апреле 2025 года 21-летний житель Андроповского округа вступил в запрещенную в России террористическую организацию с целью последующего участия в ее деятельности. Силовики задержали мужчину, после чего суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования фигурант полностью признал вину и раскаялся. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Валерий Климов