В Омске натравивших собаку на зоозащитницу Валерию Белову отправили под стражу

Куйбышевский районный суд Омска арестовал двух мужчин, обвиняемых в нападении на зоозащитницу Валерию Белову. Им вменили хулиганство, сообщила пресс-служба судов области.

Инцидент произошел 25 марта на улице 21-я Амурская. Согласно фабуле дела, госпожа Белова гуляла с собаками, когда на нее напали двое пьяных мужчин. Позднее один из злоумышленников натравил на волонтера собаку породы стаффордширский терьер.

23 апреля СКР сообщил о смерти Валерии Беловой. Экспертиза установила, что смерть не носила криминальный характер; правоохранители также не нашли телесных повреждений на теле зоозащитницы. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, 3 мая злоумышленников задержали. Позже следствие переквалифицировало обвинение по статье о хулиганстве.

