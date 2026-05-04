Астраханская область выделила 8,8 млн руб. на пригородные речные перевозки

Минтранс Астраханской области ищет перевозчика по речным маршрутам из Астрахани в Яманцуг и обратно, а также до пионерлагерей и обратно. Рейсы будут осуществляться ежедневно с понедельника по воскресенье дважды в день. Согласно карточке в ЕИС «Закупки», из бюджета региона на это выделят около 8,8 млн руб.

Фото: Марина Окорокова

Речные суда по маршруту «Астрахань — Яманцуг — Астрахань» будут отходить от причала «Азимут» по вторникам, четвергам и субботам. Перевозчик будет обязан исполнять контракт до 29 августа 2026 года. Протяженность маршрута — от города до села Яманцуг и обратно — 47 км. Всего за навигационный сезон 2026 года перевозчик должен будет выполнить 83 оборотных рейса. Одна поездка обойдется региональному бюджету в 26,2 тыс. руб.

Маршрут «Астрахань — Пионерлагеря — Астрахань» короче — всего 39 км. Стартовать суда будут также от «Азимута», но по средам, пятницам и воскресеньям. Победитель аукциона сделает 84 оборотных рейса, цена каждого из которых — 26,4 тыс. руб.

К потенциальным перевозчикам предъявляются следующие требования: наличие лицензии на перевозки внутренним водным транспортом, чистого пассажирского салона, подготовленного персонала. Судно на данных маршрутах должно быть класса Р или О, вместимостью не менее 50 человек, длиной более 20 м, с возможностью посадки-высадки пассажиров на необорудованный берег.

Заявки на аукцион принимаются до 12 мая 2026 года. Пригородная навигация открылась в Астраханской области 29 апреля 2026 года.

