Папы подсидели мам в декрете

Отцы стали чаще уходить в декрет. За пять лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком, выросла в шесть раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец 2025 года каждый восьмой получатель пособия — мужчина.

В основном это папы из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали “Ъ FM” представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономисток и айтишниц, говорит генеральный директор HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Сейчас уровень зарплаты у мужчин и женщин почти равен. Поэтому, думаю, на семейном совете обсуждают, кто больше зарабатывает. Года 2-3 назад для родителей были очень важны дополнительные льготы или удаленный формат работы. Сейчас на первое место выходит уровень дохода. Бывает, что мужчина, будучи IT-специалистом, может в декрете работать на удаленке как самозанятый. Таким образом семья даже получает больше.

Чаще всего в декрет уходят те, чьи жены работают в бэк-офисе, финансовой или юридической отрасли — в этих сферах в России у мужчин и женщин равные зарплаты. Разница зависит только от опыта и компетенций. В Москве и Санкт-Петербурге доход в таких сферах находится на уровне 250 тыс. руб. Если супруг получает меньше, то возможен декрет мужчины. Работодатели могут не нанять девушку 25-26 лет без детей, но такие вопросы к мужчинам — скорее исключение. Более того, сейчас на рынке не хватает специалистов, и бизнес борется за образованных и талантливых».

Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и полтора года должны получать 40% от зарплаты, но не больше 83 тыс. руб. в месяц. Отцов на пособии могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова:

«Сейчас жизнь такая, и идет волна сокращений на некоторых позициях в ряде компаний. Это относится в том числе к производственному сектору. Если мужчину уволили и он не может найти достойную работу, будет разумно без всяких амбиций именно ему уйти в декрет. А женщина в таком случае сможет обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма и отказа взять ответственность за ребенка, а есть осознание того, что семья должна существовать.

Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин занимают руководящие позиции. А в обществе существует мнение, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и, кстати, еще параллельно работать. Ждать полноценного ухода в декрет мужчин, ну, точно иллюзорно. Более того, если ситуация стабилизируется не только в экономике, но и в политике, тогда, наверное, снова меньше мужчин будет уходить в декрет».

По результатам исследования СПбГУ, в декрет готова уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных Соцфонда.

Егор Парфенов