Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Папы подсидели мам в декрете

Почему мужчины в России стали чаще уходить в декретный отпуск

Отцы стали чаще уходить в декрет. За пять лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком, выросла в шесть раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец 2025 года каждый восьмой получатель пособия — мужчина.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В основном это папы из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали “Ъ FM” представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономисток и айтишниц, говорит генеральный директор HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Сейчас уровень зарплаты у мужчин и женщин почти равен. Поэтому, думаю, на семейном совете обсуждают, кто больше зарабатывает. Года 2-3 назад для родителей были очень важны дополнительные льготы или удаленный формат работы. Сейчас на первое место выходит уровень дохода. Бывает, что мужчина, будучи IT-специалистом, может в декрете работать на удаленке как самозанятый. Таким образом семья даже получает больше.

Разрыв в зп мужчин и женщин в России превышает 30%

Чаще всего в декрет уходят те, чьи жены работают в бэк-офисе, финансовой или юридической отрасли — в этих сферах в России у мужчин и женщин равные зарплаты. Разница зависит только от опыта и компетенций. В Москве и Санкт-Петербурге доход в таких сферах находится на уровне 250 тыс. руб. Если супруг получает меньше, то возможен декрет мужчины. Работодатели могут не нанять девушку 25-26 лет без детей, но такие вопросы к мужчинам — скорее исключение. Более того, сейчас на рынке не хватает специалистов, и бизнес борется за образованных и талантливых».

Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и полтора года должны получать 40% от зарплаты, но не больше 83 тыс. руб. в месяц. Отцов на пособии могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова:

«Сейчас жизнь такая, и идет волна сокращений на некоторых позициях в ряде компаний. Это относится в том числе к производственному сектору. Если мужчину уволили и он не может найти достойную работу, будет разумно без всяких амбиций именно ему уйти в декрет. А женщина в таком случае сможет обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма и отказа взять ответственность за ребенка, а есть осознание того, что семья должна существовать.

Число подработок для мам в декрете выросло почти на 50%

Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин занимают руководящие позиции. А в обществе существует мнение, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и, кстати, еще параллельно работать. Ждать полноценного ухода в декрет мужчин, ну, точно иллюзорно. Более того, если ситуация стабилизируется не только в экономике, но и в политике, тогда, наверное, снова меньше мужчин будет уходить в декрет».

По результатам исследования СПбГУ, в декрет готова уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных Соцфонда.

Егор Парфенов

Новости компаний Все