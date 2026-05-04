Отопление в Подмосковье отключат 12 мая

Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется 5 мая. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

«Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. Приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели»,— написал господин Воропанов в Telegram-канале.

Благодаря постепенному отключению теплоснабжения не будет резких перепадов температуры воздуха в домах, пояснил Сергей Воропанов. «При этом избыточного тепла в квартирах не будет — система работает в более мягком режиме»,— добавил он.

Теплоснабжение подмосковных социальных учреждений началось 22 сентября, многоквартирных домов — 29 сентября. В 2025 году отопительный сезон в Москве завершился 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше 8°С пять дней подряд и ожидается ее дальнейшее повышение. По данным Гидрометцентра, средняя температура воздуха в Москве 4 мая достигла 23-25°. 10 мая она опустится до 12-17°.