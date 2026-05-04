На лайнере MV Hondius произошла вспышка «мышиной лихорадки», среди членов экипажа — гражданин России

Власти Кабо-Верде не разрешили круизному лайнеру MV Hondius пришвартоваться в своем порту из-за выявленных случаев хантавируса. Об этом сообщил Минздрав страны. Судно зашло в воды этого государства 3 мая. По данным компании-владельца судна Oceanwide Expeditions, среди членов экипажа есть один гражданин России.

Всего на борту находятся 149 человек: 88 пассажиров и 61 член экипажа. Как сообщает Oceanwide Expeditions, погибли три пассажира лайнера — двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Причины смерти пока не установили. С борта лайнера эвакуировали гражданина Великобритании — у него выявили хантавирус. Еще двое членов экипажа болеют «с острыми респираторными симптомами».

«Хантавирус в настоящее время не подтвержден у двух человек, все еще находящихся на борту и нуждающихся в медицинской помощи. Также не установлено, связана ли эта вирусная инфекция с тремя смертями на этом рейсе»,— сообщила пресс-служба Oceanwide Expeditions.

Минздрав Кабо-Верде заявил о вспышке хантавируса на борту. По данным ведомства, как минимум у троих человек на лайнере были выявлены симптомы заражения хантавирусом. «После проведения технической и эпидемиологической оценки органы здравоохранения страны приняли решение не разрешать швартовку судна в порту Праи»,— сообщила пресс-служба Минздрава.

Хантавирус известен также как «мышиная лихорадка». Он передается человеку от грызунов. В большинстве случаев хантавирусы попадают в организм при вдыхании пыли с микрочастичками помета. Вирус может привести к почечной или сердечной недостаточности, отеку легких. Первые симптомы заболевания могут проявляться через одну-пять недель.