Пермский борец стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Пермский Кодокан» Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Как сообщает администрация Перми, он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 кг среди спортсменов до 18 лет он завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. В прошлом году господин Кашипов занял третье место на первенстве России. Летом спортсмен выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Рустама Кашипова Фото: соцсети Рустама Кашипова