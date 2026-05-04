Угроза БПЛА объявлена в Астраханской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Астраханской области. Такое уведомление пришло от РСЧС.
Граждан призывают укрыться в безопасных местах: если вы дома — уйдите подальше от окон вглубь комнаты с несущими стенами. Если вы на улице — избегайте открытых участков, спрячьтесь в ближайшем здании или паркинге. Также рекомендуется отключить свет, газ и воду.
Астраханцев просят сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.