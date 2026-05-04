В Самарской области чиновникам Ставропольского района грозит ответственность за срыв нацпроектов

Администрация губернатора Самарской области направит в правоохранительные органы материалы проверки в отношении чиновников Ставропольского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в понедельник, 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По итогам, если коротко: большое количество нарушений. И видим, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к работе которых есть очень много вопросов»,— сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области отметил, что «отсутствие должного контроля за работой послужило причиной многочисленных просчетов в работе по достижению национальных целей, развития их региональных составляющих». В настоящее время проверка в отношении чиновников продолжается.

Ставропольский район Самарской области с февраля 2024 года возглавляет Вячеслав Киреев. До этого с 2021 года он руководил Богатовским районом.

Георгий Портнов