В Казани 9 мая могут ограничить мобильную связь

В Казани в период празднования Дня Победы возможно временное ограничение работы мобильной связи. Об этом на брифинге заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По ее словам, меры связаны с обеспечением безопасности в местах массового скопления людей.

«Если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность нашей жизни и жизни наших близких, тех, кто пришел на мероприятие, важнее передачи информации друг другу», — сообщила госпожа Фазлеева.

Также сообщается, что в городе запланирован салют. При этом парад военной техники проводиться не будет — техника будет представлена в формате экспозиции.

