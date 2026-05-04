Актриса из Уфы снялась в сериале для Okko

Уфимская актриса Тамара Адамова снялась в новом сериале «Черная графиня» студии LEGIO FELIX (самый известный проект — «Полицейский с Рублевки»).

Действие сериала происходит в театральном шоу, поставленном в отдаленном особняке. Авторы режиссируют каждый показ спектакля под единственного зрителя, говорится в описании проекта. Но в одном из шоу постановка идет не по плану из-за гибели актера. Тамара Адамова сыграла роль психолога Алисы, которая помогает режиссеру иммерсивного спектакля в организации шоу.

Проект «Черная графиня» состоит из восьми серий. Сериал снят режиссерами Иваном Куликовым (среди работ — «Глухарь», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения») и Иваном Корвиным («Струны»).

Тамара Адамова родилась в 1984 году в Уфе. В 2009 году она закончила Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова, с 2013 года работает в уфимском частном театре The Театр. В ее фильмографию входят такие произведения, как «Из Уфы с любовью», «Детективное агентство Мухича», «Любовь по принуждению».

Идэль Гумеров