Бывшего начальника войск РХБЗ Петрова нашли мертвым в квартире в Москве

Генерал-полковник в отставке Станислав Петров, бывший начальник войск РХБЗ России найден мертвым в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. В медицинских службах сказали ТАСС, что он умер после тяжелой болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Петров

Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС Станислав Петров

Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Тело господина Петрова обнаружили его родные 2 мая в квартире на улице Серафимовича. «Тело 87-летнего мужчины нашли на кухне сидящим на стуле»,— уточнил источник «Известий». Рядом с ним лежал пистолет, добавил собеседник «РИА Новости».

В последнее время Станислав Петров тяжело болел, сказал источник ТАСС. Похороны пройдут 8 мая на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили агентству в окружении генерал-полковника в отставке.

Станислав Петров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1989 по 1992 год руководил войсками химзащиты СССР, затем стал первым начальником войск РХБЗ России. Он занимал этот пост до 2001 года. Был удостоен Ленинской премии.