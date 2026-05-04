В Оренбурге вынесли приговор осужденному, напавшему на сотрудника исправительной колонии

В Оренбурге суд признал виновным ранее судимого 29-летнего мужчину по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), сообщает прокуратура Оренбуржья.

Как уточняют в надзорном ведомстве, обвиняемый во время отбывания наказания в исправительной колонии на территории Оренбургской области «нанес три удара кулаком по лицу сотрудника учреждения в связи с осуществлением им служебной деятельности». Фигурант не согласился с требованием работника колонии соблюдать распорядок дня в штрафном изоляторе, куда был помещен злоумышленник.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом предыдущего приговора мужчина проведет в изоляции от общества два года и четыре месяца.

