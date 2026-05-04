В Уфе может появиться улица имени полковника Салавата Якупова

В уфимском микрорайоне Затон могут назвать улицу в честь полковника Салавата Якупова, сообщает пресс-служба мэрии. Улица будет располагаться рядом с Кадетским корпусом, перпендикулярно улице Летчиков. Уфимцам предлагают проголосовать и выразить свое мнение по поводу присвоения улице имени Якупова. Опрос продлится до 13 мая.

Салават Якупов — основатель и первый директор Кадетского корпуса (школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева). Он руководил учебным заведением около 20 лет. Под его руководством свыше 720 воспитанников окончили это учебное заведение. Он участвовал в миротворческих миссиях и боевых действиях, награжден орденами Мужества и «За личное мужество», медалями «За отвагу», «За безупречную службу в ВС СССР» трех степеней и другими.

