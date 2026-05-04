Цена за часть здания Главпочтамта в Саратове упала почти на 40%

«Ростелеком» вновь выставил на продажу часть здания Главпочтамта в Саратове, снизив цену почти на 40% по сравнению с первой попыткой. За 163,2 млн руб. компания предлагает почти 5,7 тыс. кв. м на четырех этажах дома №3 по ул. Киселева.

Весной 2022 года объект оценивался в 261 млн руб. Первое снижение ценника до 200 млн руб. в декабре 2022 года не привлекло покупателей, сообщило ИА «Общественное мнение».

Земля под зданием находится в долгосрочной аренде. Ранее, в 2025 году, комитет культурного наследия Саратовской области пытался через суд обязать «Ростелеком» и региональное УФПС отреставрировать объект, но Арбитражный суд оставил иск без рассмотрения.

Нина Шевченко