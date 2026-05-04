В США раскрыли причину крушения Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) раскрыл данные бортовых самописцев («черных ящиков») с разбившегося в марте 2022 года Boeing 737-800 китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Тогда самолет врезался в гору в провинции Гуанси. На борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Расследование причин аварии ведут как власти КНР, так и США, поскольку крушение потерпел самолет американского производства.

В данных NTSB на транспорте говорится, что крушение произошло из-за принудительной остановки подачи топлива в двигатели самолета. Переключатели подачи топлива на коммерческих самолетах — это физические элементы управления, регулирующие подачу топлива в двигатели. На самолете 737 пилот должен поднять переключатель вверх, прежде чем перевести его из положения «работа» в положение «отключение». «Эти данные ясно показывают, что переключатели подачи топлива были вручную переведены в положение «выключено» непосредственно перед катастрофой», — сказал Дэвид Суси, аналитик CNN по авиационной безопасности.

Что стало причиной такого поведения пилота или другого члена экипажа, не сообщается. NTSB продолжает расследование. Китайские власти пока не публиковали своих выводов о причинах аварии. Это породило в СМИ массу слухов, в том числе о том, что результатом аварии могло стать преднамеренное крушение самолета из-за конфликта в кабине пилотов и/или суицида одного из пилотов. Слухи о самоубийстве пилота ранее уже побудили Управление гражданской авиации Китая (CAAC) выступить с опровержением.

Евгений Хвостик