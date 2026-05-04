В Екатеринбурге откроют памятную доску рок-группе «Агата Кристи»

В Екатеринбурге 7 мая в рамках празднования Дня радио состоится открытие памятной доски, посвященной рок-группе «Агата Кристи». Ее установят на территории Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе вуза.

«В этом году центральным событием станет открытие памятной доски в честь группы «Агата Кристи», приуроченное к Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба»,— говорится в сообщении.

«Агата Кристи» — рок-группа, основанная в 1988 году в Екатеринбурге братьями Вадимом и Глебом Самойловыми в здании РТФ УПИ (ныне — УрФУ). Группа входила в Свердловский рок-клуб и официально распалась в 2010 году, братья продолжают по отдельности исполнять песни из репертуара «Агаты Кристи» на своих концертах.

