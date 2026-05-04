Доцент астраханского вуза ответит перед судом за 14 взяток от студентов

Мировой суд участка № 2 Кировского района Астрахани рассмотрит уголовное дело преподавателя вуза, обвиняемую в получении взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в начале 2024 учебного года доцент кафедры английской филологии через старосту группы предложила студентам «закрыть» зачет за 5 тыс. руб. с каждого. «Купить» оценку согласились 14 учащихся. В декабре 2024 года посредник должна была перевести собранные 70 тыс. руб. одной суммой на банковскую карту обвиняемой. Однако студентка, осознав противоправность схемы, обратилась в полицию.

Перевод денег на счет злоумышленницы прошел под контролем оперативников в рамках ОРМ. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нина Шевченко