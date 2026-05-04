В пользу пострадавшей в ДТП балетмейстера из Сарапула взыскали моральный вред

Сарапульский райсуд Удмуртии взыскал компенсацию морального вреда в 300 тыс. руб. в пользу балетмейстера из Сарапула после дорожной аварии. После происшествия в декабре 2023 года потерпевшая потеряла возможность выполнять сложные танцевальные элементы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, женщина за рулем Renault передвигалась в районе деревни Мыльники в Сарапульском районе. Навстречу выехал автомобиль под управлением пьяного водителя без водительских прав, ушел в занос и столкнулся с автомобилем пострадавшей.

«Автоледи выбралась из поврежденного автомобиля, который от удара развернуло поперек шоссе, и поспешила на помощь к виновнику ДТП. Она попыталась открыть дверь его машины, но безуспешно. Женщина вернулась к своему авто, взяла телефон и <...> сзади в ее стоящую машину врезалось другое транспортное средство, двигавшееся следом за ней»,— говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина получила травмы средней тяжести. Суд установил, что пострадавшая нарушила ПДД, забыв включить аварийный сигнал и выставить знак аварийной остановки. Водители, столкнувшиеся с автомобилем пострадавшей, привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД (ст. 12.8 и 12.24 КоАП). Кроме того, с автовладельцев в пользу потерпевшей взыскали материальный ущерб на восстановление машины.

Суд учел трудовую деятельность пострадавшей, на протяжении 25 лет связанную с хореографией, и постановил выплатить ей компенсацию.