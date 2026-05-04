Путин продлил на год срок госслужбы главе Росфинмониторинга

Срок госслужбы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина продлен до 17 июня 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Это уже шестое продление срока службы господину Чиханчину. Предельного возраста пребывания на гражданской службе он достиг в 2016 году, когда ему исполнилось 65 лет. Тогда президент продлил срок его службы на пять лет, а с 2022-го срок его службы ежегодно продлевался на год.

В июне Юрию Чиханчину исполнится 75 лет. С 1978 по 1994 год он служил в органах безопасности. В 2000–2002 годах он руководил департаментом валютного контроля Минфина, в 2004–2007-х работал замруководителя Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. Росфинмониторинг он возглавляет с мая 2008 года.