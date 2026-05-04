Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали.

Легенда первой «Формулы» середины XIX века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, пять. Причем он побеждал с четырьмя разными командами — этот рекорд не побит до сих пор. Завершил карьеру спортсмен в 1958 году, когда ему было 47.

Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, в которых он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30%. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 1957 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Ferrari на 48 секунд. По меркам «Формулы» — очень много.

Но случилось невероятное: 46-летний чемпион на Maserati десять раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в «Формуле-1» больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.

Владимир Осипов