FT: компании США стали активнее покупать страховки от политического насилия

Американские корпорации практически всех направлений деятельности начали больше интересоваться страховками на случай актов политического насилия и стрельбы в общественных местах. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные страховых брокеров. По данным газеты, среди компаний, купивших подобные страховки,— инвестфонды Brookfield и Blackstone.

FT цитирует генерального директора страховой компании Blackthorn Джулиана Веро, отметившего, что особенную тревогу и рост интереса к таким страховкам вызвала стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Господин Веро отметил, что беспокойство компаний вызывают прежде всего не многочисленные школьные шутинги (движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ), а именно инциденты, связанные с политическим насилием.

По подсчетам страховой компании WTW, в первой половине 2025 года в США произошло около 150 политически мотивированных актов насилия — вдвое больше, чем годом ранее. FT со ссылкой на экспертов пишет, что финансовые, юридические, репутационные и прочие издержки компаний, связанные с такими инцидентами, удвоились с 2020 года и достигают $100 млн в год.

Убийство генерального директора медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года также вызывало рост интереса компаний к страховкам и мерам безопасности. Тогда сообщалось, что многие корпорации усиливают охрану топ-менеджеров.

