В Швеции арестован капитан танкера Jin Hui, подозреваемого в перевозке российской нефти

Власти Швеции арестовали капитана находящегося под антироссийскими санкциями танкера Jin Hui, который накануне перехватили в Балтийском море. Об этом сообщил ведущий дело прокурор Адриен Комбье-Хогг.

«Капитан судна, гражданин Китая, арестован по подозрению в подделке документов и нарушении шведского закона о морском порядке»,— уточнил господин Комбье-Хогг (цитата по «Интерфаксу»).

3 мая береговая охрана Швеции задержала нефтяной танкер Jin Hui. По данным шведских СМИ, танкер шел разгруженным, а его пункт назначения был неизвестен. В ведомстве предположили, что судно могло идти под флагом Сирии, хотя входит в состав российского «теневого флота».