Путин поддержал переизбрание Здунова на пост главы Мордовии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым в Кремле. Тот поделился с главой государства планами пойти на предстоящие выборы руководителя республики. Президент его кандидатуру поддержал.

Глава Мордовии Артем Здунов (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Мордовии Артем Здунов (слева) и президент России Владимир Путин

«Я бы хотел продолжить работу с Мордовией, это моя малая родина. Мне бы хотелось..., если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы в этом году»,— сказал на встрече Артем Здунов. «У вас в целом получается,— отреагировал Владимир Путин.— Я хочу пожелать вам успехов».

Господин Здунов также рассказал президенту, что за пять лет экономика Мордовии выросла на 17%, а индекс промышленного производства — на 34%. Объем розничной торговли увеличился на 10%. Глава региона связал экономический рост с успешной реализацией пятилетней программы социально-экономического развития и созданием особой экономической зоны. Он отметил рост зерновых и зернобобовых культур на 138%.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в регионе «в целом работа поставлена». При этом он призвал обратить внимание на уровень рождаемости. По словам главы государства, в Мордовии он ниже, чем в среднем по стране.