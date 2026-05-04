Мининский университет в Нижнем Новгороде объявил закупки на бронирование стекол

Нижегородский государственный педуниверситет имени Минина (НГПУ, Мининский университет) намерен направить более 6 млн руб. на бронирование и матирование стекол. Вуз объявил два запроса котировок на проведение этих работ.

Один контракт, стоимостью 3,09 млн руб., касается корпуса на улице Ульянова. Там требуется нанести пленочное бронированное покрытие на окна и стеклянные двери общей площадью 553 кв. м, а также матовое покрытие на 209 кв. м поверхностей.

В корпусе на улице Челюскинцев за 3,36 млн руб. требуется нанести 558 кв. м бронированной пленки и 301 кв. м матовой.

