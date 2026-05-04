Мелеузовский МКК вложит более 2 млрд рублей в производство молочных смесей

ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» (МКК) планирует инвестировать 2,4 млрд руб. в строительство цеха по производству сухих адаптированных молочных смесей. Гендиректор предприятия Лариса Малахова представила проект руководству республики на оперативном совещании правительства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2021 года правительство Башкирии подписало с МКК соглашение о создании завода по производству молочных смесей и сухой молочной основы для замены грудного молока. Инициатива вошла в список приоритетных инвестиционных проектов региона.

В первом квартале 2021 года комбинат на свои средства завершил первый этап строительства — организацию участка по производству масла методом преобразования высокожирных сливок производительностью до 10 тонн в сутки. Объем переработки планируется увеличить до 700–800 тонн сырого молока в сутки.

Руководитель МКК подчеркнула, что инновационные решения проекта не имеют аналогов в России: например, в стране нет оборудования, которое могло бы производить подобные продукты. Сегодня компания за счет кредита в Россельхозбанке покупает оборудование из Малайзии. На сегодня готовность объекта составляет порядка 80%, отметила Лариса Малахова.

Продукция завода поставляется в том числе на внешний рынок — на Филиппины, в Индию, Китай, Данию и Таиланд.

ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» зарегистрировано в 1992 году. Соучредителями компании являются шесть человек, большая часть уставного капитала принадлежит Андрею Яровому (доля 79,14%) и Андрею Высоцкому (20,64%). Совокупная доля других участников — Сергея Беляева, Сергея Полякова, Татьяны Рахмангуловой и Фарита Якупова — составляет менее 1%. В 2025 году выручка МКК составила 6,22 млрд руб., чистая прибыль — 103,3 млн руб.

Майя Иванова