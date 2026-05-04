В Кирове вступил в силу приговор бухгалтеру за хищение 11 млн рублей

В Кировской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего бухгалтера, которую признали виновной в присвоении 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2021–2024 годах 38-летняя подсудимая, занимая должность бухгалтера производственного предприятия, формировала фиктивные платежные документы и похищала средства индивидуальных предпринимателей.

Суд назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.

