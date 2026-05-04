Самарской области спишут долги по бюджетным кредитам на 9,4 млрд рублей

Самарская область вошла в список из 21 субъекта РФ, которым спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме в размере более 9,4 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в правительстве в понедельник, 4 мая.

Кроме Самарской области долг по бюджетным кредитам спишут Удмуртской, Чувашской республикам, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарскому, Пермскому и Хабаровскому краю. Также мера коснется Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Томской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа.

По словам Михаила Мишустина, указанные регионы «направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию ЖКХ, включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, реализацию мастер-планов городов и другие задачи». Премьер-министр отметил, что «списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан».

Георгий Портнов