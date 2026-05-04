Суд изменил формулировку увольнения экс-министра здравоохранения Архангельской области

Октябрьский районный суд Архангельска удовлетворил иск прокуратуры об изменении основания увольнения бывшего министра здравоохранения региона Александра Герштанского. Вместо «добровольного сложения полномочий» формулировка заменена на «в связи с утратой доверия». Экс-чиновник находится под следствием по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что представленные прокуратурой доказательства подтверждают нарушения антикоррупционного законодательства. Ответчик письменных возражений не представил и против требований надзорного ведомства не возражал.

Александр Герштанский занимал пост министра здравоохранения Архангельской области с января 2023 года. В сентябре 2025 года он добровольно покинул должность, а затем был арестован. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Изменение формулировки увольнения влечет за собой внесение записи в трудовую книжку и может иметь последствия для дальнейшего трудоустройства экс-чиновника в государственных органах.

Кирилл Конторщиков