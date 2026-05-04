Прокуратура Томской области аннулирует контракт между «НПЦ БАС» и «Датапро»

Томская прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки и применении последствий ничтожной сделки между московским ООО «Датапро» и АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области» (НПЦ БАС). Согласно заявлению, «Датапро» также должно вернуть НПЦ БАС 50,5 млн руб., а НПЦ БАС, в свою очередь, возвратить «Датапро» оборудование, полученное по договору, который был заключен в декабре 2024 года, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 29 апреля, предварительное судебное заседание назначено на 2 июня. Вместе с тем по требованию прокуратуры суд наложил арест на счета ООО «Датапро» в размере заявленной в иске суммы. Отмечается, что надзорное ведомство действует в защиту интересов Томской области в лице регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи.

НПЦ БАС был создан в Томской области в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его оснащение в 2024 году из федерального бюджета было направлено 2,2 млрд руб. Для создания НПЦ в регионе были построены научно-исследовательские и производственно-технологические площадки, которые обеспечивают полный цикл выпуска продукции. На площадке в Томске также разместились авиационный учебный центр, позволяющий подготавливать до 500 специалистов в год в области БАС, ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов.

ООО «Датапро» зарегистрировано в Москве в мае 2023 года и специализируется на консультациях и работах в области компьютерных технологий. Единственным владельцем компании и ее руководителем является Дмитрий Саленко. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 8,5 млн руб., чистый убыток — 7,1 млн руб.

