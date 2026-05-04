Эксперты ВШЭ зафиксировали рост прибыли производителей благодаря цифровой маркировке

После первых трех лет внедрения системы обязательной цифровой маркировки наблюдается устойчивый рост чистой прибыли производителей. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, проанализировав экономическую эффективность отраслей, охваченных маркировкой в 2020–2025 годах.

По их оценке, такой механизм регулирования формирует комплексный эффект: снижает уровень нелегальной торговли на рынке, перераспределяет потребительский спрос в пользу легальной продукции и, как следствие, способствует росту прибыли и рентабельности добросовестных производителей.

Как отмечает заместитель директора ИГМУ НИУ ВШЭ Артем Концерев, первый год после внедрения маркировки для большинства компаний сопровождается снижением прибыльности из-за роста издержек на техническое переоснащение и внедрение новых процессов. Однако в дальнейшем ограничения на оборот незадекларированной продукции приводят к перераспределению спроса в пользу легальных производителей. Это обеспечивает рост чистой выручки и делает такие категории, как обувь, лекарственные препараты и питьевая вода, одними из наиболее прибыльных в сегменте регулируемых товаров.

В секторах с высокой степень консолидации отрасли между несколькими производителями эффект от маркировки проявляется наиболее заметно за счет масштабов производства и более высокой скорости адаптации к новым требованиям. Крупные компании быстрее проходят этап технологической модернизации и эффективнее используют эффект вытеснения нелегальной продукции с рынка, что напрямую отражается на росте их операционной прибыли.

По расчетам Федеральной службы государственной статистики, рентабельность производства в табачной продукции за последние пять лет выросла более чем на 10 процентных пунктов, достигнув 41,5% по итогам 2025 года против 40,6% годом ранее. В производстве безалкогольных напитков, в том числе, питьевой воды, рентабельность по итогам 2025 года составила 21,4% со среднегодовым приростом 3 процентных пункта за время действия обязательной цифровой маркировки. В пивоваренной отрасли показатель увеличился с 7,5% до 11,6% со среднегодовым приростом 2 процентных пункта.

В сегментах с высокой долей малого и среднего бизнеса динамика также положительная, однако носит более умеренный характер из-за чувствительности к издержкам, в том числе, на иностранные комплектующие, логистику и оборудование.

В легкой промышленности и обуви сдерживающим фактором повышения эффективности могут стать ограничения на использование импортного сырья, в частности, рост его стоимости и сложности поставок. Это может влиять на увеличение себестоимости продукции и частично нивелировать положительный эффект от легализации рынка. При этом в производстве обуви рентабельность выросла до 15,7% в 2025 году против 12,7% в 2024 году со среднегодовым приростом за период маркировки на 6,3 процентных пункта, в легкой промышленности — до 13,8% с 11,2% годом ранее со среднегодовым приростом 4,6 процентных пункта.

В молочной отрасли, где высока доля малого и среднего бизнеса за счет фермерских хозяйств, показатель рентабельности увеличился до 7,5% (с 6,6%), показав средний годовой прирост в 1,6 процентных пункта.

Высокий уровень рентабельности показывают производство лекарств для медицины и ветеринарии — 33,4% по итогам 2025 года против 29,6% в 2024 году, среднегодовой прирост за период маркировки составил 6,5 процентных пункта. В производстве биологически активных добавок к пище зафиксирован рост рентабельности до 44,3% в 2025 году против 37,3% годом ранее, при этом среднегодовой прирост составляет 15,2 процентных пункта.

Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором роста рентабельности становится именно адаптация отраслей к новым условиям. Как правило, устойчивый положительный эффект начинает проявляться спустя два–три года после внедрения системы маркировки. На примере табачной продукции, фармацевтики и обувной отрасли видно, что по мере снижения доли нелегальной торговли формируется более прозрачная конкурентная среда, способствующая долгосрочному росту финансовых показателей бизнеса.