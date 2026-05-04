Парады 9 мая пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше

Военные парады, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая состоятся в трех городах Мурманской области — Мурманске, Североморске и Кандалакше. В городе-герое Мурманске парад стартует в 10:00, затем в 10:45 начнется шествие «Бессмертного полка». Вечером в трех городах прогремят праздничные салюты, сообщают в правительстве Мурманской области.

Фото: Александр Смолин, Коммерсантъ

В программы празднования также войдут выставки военной техники в трех городах и серия театрализованных экскурсий «Север помнит» в областном краеведческом музее. Губернатор призвал северян быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых подозрительных предметах или ситуациях по номеру 112.

Кирилл Конторщиков