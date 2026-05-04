Компании Москвы начнут внедрять китайские практики роботизации

Московские предприятия решили внедрять практики китайских компаний по цифровой трансформации производств. Об этом сообщила заммэра, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как рассказала госпожа Багреева, руководители предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», изучили опыт цифровизации и роботизации крупнейших производств Шанхая в составе деловой миссии правительства Москвы. Делегация посетила индустриальный кластер «Заводы будущего», автомобильный концерн SAIC и завод по производству промышленных роботов Shanghai Chaifu Robotics Co.

Заммэра подчеркнула, что сокращение использования ручного труда — главный фактор развития экономики в условиях дефицита кадров и роста издержек. «Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов»,— отметила она.

Мария Багреева рассказала, что несколько компаний договорились при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия» адаптировать на своих производствах китайские роботизированные решения. По ее словам, участники проекта «Производительность труда» могут бесплатно воспользоваться экспертной поддержкой для цифровой трансформации. Всего в проекте участвуют 535 столичных предприятий. Из них 10 уже реализовали цифровые проекты в сотрудничестве с экспертами «Мосстратегии».