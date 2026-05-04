В Ишимбае баскетбольный щит с кольцом упал на подростка

Прокуратура Ишимбая организовала проверку из-за травмы подростка на спортивной площадке.

Проверка проводится на основе видеоролика, на котором видно, как на 14-летнего школьника падает металлическая конструкция с баскетбольным кольцом. По предварительным данным, несчастный случай произошел 30 апреля на игровой площадке на улице Чкалова. Пострадавшего госпитализировали.

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку работе управляющей компании, ответственной за безопасность оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова