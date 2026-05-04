Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях в отношении ученика в школе Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования дела о совершении в отношении ученика противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцсетях сообщается, что в Сызрани в школе сверстники систематически совершают противоправные действия в отношении ученика четвертого класса, в том числе применяют физическое насилие. Однако администрация учреждения не принимает должных мер.

Следственные органы СКР по Самарской области возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева