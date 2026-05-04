Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях в отношении ученика в школе Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования дела о совершении в отношении ученика противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, в соцсетях сообщается, что в Сызрани в школе сверстники систематически совершают противоправные действия в отношении ученика четвертого класса, в том числе применяют физическое насилие. Однако администрация учреждения не принимает должных мер.

Следственные органы СКР по Самарской области возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

