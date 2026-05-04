Суд продлил конкурсное производство челябинского фонда «Соцгород»

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в рамках дела о банкротстве местного фонда «Соцгород». Процедуру продолжат до 26 октября 2026 года. Информация об этом размещена в картотеке дел.

В ноябре прошлого года суд также удовлетворил заявление Владимира Синицына о намерении погасить требования межрайонной ИФНС РФ по №32 по Челябинской области об уплате обязательных платежей. Сумма задолженности составляла 92,6 тыс. руб. Она была выплачена, в результате чего в реестре требований налоговую заменили на нового кредитора — Владимира Синицына.

Челябинский общественный фонд «Соцгород» был признан банкротом в апреле 2025 года. Компания самостоятельно подала заявление о своей несостоятельности из-за долга перед министерством имущества региона в размере 11,3 млн руб. Сначала в отношении фонда была введена процедура наблюдения. Впоследствии минимущество предъявило дополнительные требования на 10,3 млн руб.

Фонд содействия реализации программ «Соцгород» был зарегистрирован в Челябинске в 1999 году. Одним из его учредителей, согласно «СПАРК-Интерфакс», был бывший депутат Госдумы Андрей Барышев.

