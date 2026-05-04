В самарском аэропорту восемь рейсов задержаны и один отменен

Задержка вылета нескольких самолетов произошла в аэропорту Курумоч в понедельник, 4 мая. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

В частности, задержано отправление восьми рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ташкент, Минск и Анталью). Также отменен вылет самолета из Самары в Анталью.

В понедельник Самарскую область атаковали беспилотники. Средства ПВО сбили вражескую БПЛА. Никто не погиб и не пострадал.

В регионе был объявлен план «Ковер». Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы больше шести часов.

Георгий Портнов