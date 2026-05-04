Чиновник правительства Самарской области покидает пост
Исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покинет свой пост. Об этом сообщают источники в правительстве региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Чиновник в октябре 2024 года был назначен на должность помощника главы региона по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. До этого он почти три года занимал пост министра спорта Тульской области. В декабре 2024 года губдума согласовала кандидатуру Дмитрия Яковлева на пост вице-губернатора региона.
Чиновник также входит в состав совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».