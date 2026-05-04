Мэрию Дзержинска обязали возместить вред от несанкционированной свалки

Росприроднадзор добился от администрации Дзержинска (Нижегородская область) возмещения ущерба, нанесенного несанкционированной свалкой. Как сообщили в надзорном ведомстве, свалка была обнаружена в 2022 году в лесном массиве у поселка Пыра.

Навалы из неизвестного твердого химического вещества, строительного мусора, металлических изделий, полиэтилена и отходов ТКО занимали более 200 кв. м.

Росприроднадзор посчитал, что свалка появилась из-за бездействия и неисполнения администрацией города своих обязанностей по обеспечению охраны окружающей среды.

С администрации взыскали 780 тыс. руб. Мэрия оспорила решение Росприроднадзора, но суды трех инстанций поддержали позицию надзорного ведомства.

Андрей Репин