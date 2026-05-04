В Орске суд рассмотрит дело участников ОПГ о незаконной игорной деятельности

В суд направлено уголовное дело в отношении девяти участников организованной преступной группы в возрасте от 36 до 60 лет. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2023-2025 гг. участники ОПГ использовали в качестве игорного заведения жилое помещение на ул. Олимпийской в Орске. Организатор группы приобрел покерные столы, колоды игральных карт, игральные фишки, игральные полотна и иное оборудование. Согласно распределенным ролям обвиняемые незаконно проводили азартные игры и получали за это материальную выгоду.

Участники группы «принимали различные меры конспирации». Совокупный преступный доход фигурантов составил свыше 6,3 млн руб. Во время обыска изъяли игровое оборудование, деньги, мобильные телефоны и иные вещественные доказательства. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше трех млн руб.: четыре автомобиля, восемь мобильных телефонов, банковские счета.

