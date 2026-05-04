На содержание бездомных животных в Казани направят 42,6 млн рублей

В Казани в этом году на работу с бездомными животными предусмотрено 42,6 млн руб. Об этом на еженедельном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Из этой суммы 1,89 млн руб. направят на отлов животных, 40,6 млн руб. — на их содержание.

Ранее в Татарстане утвердили порядок введения режима экстраординарной ситуации в отношении бездомных животных, при котором их можно усыплять.

Анна Кайдалова