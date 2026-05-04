Пермский «Инкаб» увеличил чистый долг на фоне реализации проекта в Приморье

ПАО «Инкаб Холдинг» опубликовало финансовые итоги 2025 года по МСФО. Согласно отчету, опубликованному в Центре раскрытия корпоративной информации, выручка общества снизилась на 18% и составила 4,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 59% и составила 80 млн руб. При этом физический объем производства вырос на 13% — до 75,8 тыс. км кабеля. Рентабельность по спецкабелям в 2025 году составила 64%, по энергетике — 60%, по телекому — 46%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Снижение прибыли носит технический характер и объясняется ростом процентных расходов по кредитному портфелю вследствие высокой ключевой ставки ЦБ РФ, указано в отчете. При этом снижение выручки обусловлено «падением средней отпускной цены на фоне сжатия инвестиционных программ крупных телеком-операторов в условиях высокой ключевой ставки».

Чистый долг общества на конец 2025 года составил 3,7 млрд руб. с учетом лизинга. Рост долговой нагрузки объясняется в отчете финансированием строительства нового завода на Дальнем Востоке при поддержке льготных займов Фонда развития промышленности. Речь идет о новой производственной линии по выпуску оптического сердечника для подводных волоконно-оптических кабелей (ВОК). В апреле 2026 года СМИ сообщали, что продукция будет использована для производства подводных кабелей длиной до 50 км. Новый завод по выпуску готового кабеля планируется запустить во втором квартале 2026 года в Хасанском районе Приморского края. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд руб., из них льготные заемные средства ФРП — 315 млн руб.

В 2024 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский завод оптических кабелей ООО «Инкаб» зарегистрировал «дочку» — ООО «Инкаб Дальний Восток». Позднее стало известно, что завод запустил новую линейку подводных оптических кабелей, предназначенных для строительства морских линий связи, в том числе на территории Дальнего Востока и в арктической зоне.