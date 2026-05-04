СКР возбудил дело после опрокидывания лодки с 10 пассажирами в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания катамарана на Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в районе города Красногорска Московской области. На борту находились 10 пассажиров, из которых семеро — несовершеннолетние. Как рассказали в СКР, опрокинувшуюся моторную лодку взяли в сервисе проката. Управлявший ею мужчина не справился с поворотом, и судно перевернулось. По одной из версий, причиной ЧП стала перегруженность судна, максимальная вместимость которого не превышает четырех пассажиров.

При опрокидывании судна все пассажиры оказались в воде, у части из них не оказалось спасательных жилетов. Пятерым пострадавшим детям оказали медицинскую помощь в больнице. Сейчас жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. Подробности происшествия устанавливаются.