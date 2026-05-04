В Челябинске салют на 9 мая организует екатеринбургская компания

Комитет по культуре администрации Челябинска заключил контракт с екатеринбургским ООО «Организатор» на проведение праздничного салюта в День Победы. Стоимость работ оценена в 3,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компания «Организатор» стала единственным участником закупки. Ее заявку признали соответствующей. Участник при этом снизил цену контракта на 10 тыс. руб.

ООО «Организатор» зарегистрировано в Екатеринбурге Свердловской области с 2017 года. Компания, помимо организации фейерверков, проводит концерты и мероприятия, обеспечивает техническое сопровождение. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем и директором компании является Оксана Горшкова. В «СПАРКе» также указано, что в 2025 году компания получила выручку в размере 178,4 млн руб., чистую прибыль — 49,1 млн руб.

В 2022 году ООО «Организатор» также заключало контракт на музыкальное сопровождение фейерверка в Челябинске за 826 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», согласно техническому заданию, фейерверк начнется в 22:00 и пройдет на набережной реки Миасс. Продолжительность салюта составит 12 мин. Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным и многоуровневым.

Ольга Воробьева